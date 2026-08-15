TRENTO. C'è la rabbia per il danno subito, per la serratura della porta del balcone rotta, per gli oggetti portati via, tra cui anche gioielli. Ma poi c'è l'amarezza per il fatto che per la terza volta da quando abita in salita Ricci, nel quartiere dei Solteri, la sua casa è stata presa di mira dai malviventi che hanno approfittato del fatto che in questo periodo molti sono in vacanza.

«Da quando abito qui, dal 2003, sono entrati tre volte e sempre con le stesso modalità. Abito al secondo piano - racconta F.R. - Sono saliti dal balcone, arrampicandosi per quattro metri. Ci sono gli stampi delle scarpe. Poi hanno alzato le tapparelle e forzato al porta del balcone. Una volta dentro hanno rovistato ovunque».

Probabilmente sapevano che la famiglia non sarebbe tornata a dormire e quindi hanno potuto far le cose con calma. Hanno aperto armadi e cassetti. «Hanno portato via qualche vestito, qualche borsa firmata e poi hanno tagliato bracciali e collane di perle e altre pietre per prendere solo le chiusure in oro. Sapevano ciò che volevano perché hanno lasciato tutto quello che non era di valore».

Ad accorgersi della sgradita visita è stato il marito della donna che giovedì mattina, dopo aver dormito nella casa che utilizzano durante l'estate, è passato dalla casa in città. «È stato lui ad avvisarmi ed è stato uno shock. Non so se siano entrati solo da noi o anche dai vicini perché anche loro non erano in casa in questi giorni.

La famiglia ha presentato denuncia presso i carabinieri anche se difficilmente si arriverà ad individuare gli autori. La raccomandazione, soprattutto in questi mesi estivi, è di segnalare subito alle forze dell'ordine eventuali persone sospette.