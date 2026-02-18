TRENTO. Si è chiusa con un arresto l’attività investigativa avviata dopo una serie di furti con effrazione che, nella scorsa primavera, avevano colpito diversi locali e negozi del centro storico. La questura ha comunicato che l’operazione ha portato in carcere un cittadino macedone con numerosi precedenti.



Gli episodi contestati riguardano intrusioni notturne e danni agli accessi degli esercizi commerciali, con modalità riconducibili alle cosiddette “spaccate”. L’uomo è stato individuato al termine degli accertamenti condotti dalla polizia.