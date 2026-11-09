TRENTO. La funivia Trento-Sardagna è fuori servizio da venerdì 6 novembre a causa di un guasto tecnico che ha provocato l’arresto delle cabine per circa mezz’ora. Al momento del problema, sulla cabina in salita si trovavano dodici passeggeri, mentre quella in discesa era vuota.

Il blocco dell’impianto ha reso necessaria l’interruzione del servizio, che non è ancora stato ripristinato. Per garantire i collegamenti tra Trento e Sardagna è stato attivato il consueto servizio sostitutivo mediante autobus.

I mezzi continueranno a effettuare il collegamento fino alla riattivazione della funivia. Gli utenti iscritti al servizio sono stati informati della sospensione e le comunicazioni sono state pubblicate anche sull’applicazione Muoversi.

Non è stata ancora indicata una data per la ripresa delle corse. Il ritorno al regolare esercizio della funivia Trento-Sardagna sarà comunicato non appena l’impianto potrà essere rimesso in funzione.