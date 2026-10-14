TRENTO. La funivia di Sardagna si ferma per due giorni. Giovedì 15 e venerdì 16 ottobre l'impianto resterà chiuso per consentire gli interventi di manutenzione, con un servizio sostitutivo su gomma per garantire i collegamenti tra Trento e la frazione collinare.

Gli autobus partiranno da entrambi i capolinea. A Sardagna il punto di riferimento sarà la fermata lungo la strada provinciale 85, all'incrocio con via Caduti di Sardagna. A Trento, invece, le partenze sono previste dall'autostazione e dal cavalcavia San Lorenzo.

Per chi deve raggiungere il capoluogo, la prima corsa da Sardagna è fissata alle 6.25, mentre l'ultima partirà alle 22.50. In direzione opposta, il primo autobus da Trento partirà alle 7.25 e l'ultima corsa è prevista alle 22.30.

Gli orari completi del servizio sostitutivo sono disponibili alle fermate, sul sito di Trentino Trasporti e nell'avviso dedicato. È importante tenere presente che sugli autobus sostitutivi non è garantito il trasporto delle biciclette.

Al termine dei due giorni di manutenzione, la funivia potrà riprendere il normale servizio, salvo eventuali ulteriori comunicazioni.