CADINE. Grave incidente stradale nella notte lungo la viabilità di Cadine, dove intorno alle 2.30 si è verificato un violento scontro frontale tra un'auto e un camion frigorifero.

L'impatto è avvenuto in corrispondenza della curva che precede il bivio di Terlago. Secondo le prime informazioni, all'origine dell'incidente potrebbe esserci stata un'invasione di corsia, circostanza che dovrà essere accertata.

Ad avere la peggio è stato il conducente dell'auto, un 28enne, rimasto incastrato nell'abitacolo dopo lo schianto. I vigili del fuoco di Cadine hanno lavorato con le pinze idrauliche per liberarlo dalle lamiere, consentendo poi al personale sanitario di procedere con l'intubazione direttamente sul posto.

Il giovane è stato quindi trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove è ricoverato in gravissime condizioni. Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti, la strada è rimasta chiusa al traffico fino alle 6 di questa mattina.