TRENTO. Resterà chiuso per dieci giorni un bar in zona Trento Nord. Gli agenti della Polizia di Stato hanno notificato oggi al titolare il provvedimento con cui il questore di Trento ha disposto la sospensione della licenza, sulla base dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps).

La decisione è il risultato di un’istruttoria della Divisione polizia amministrativa e sociale della questura. Sono stati messi insieme gli esiti dei controlli e degli interventi fatti nell’ultimo anno dalle Volanti e gli accertamenti della polizia locale di Trento, che in più occasioni ha contestato violazioni delle norme amministrative nella gestione del locale.

Secondo la questura, nel tempo il bar è diventato un luogo di ritrovo abituale per clienti con precedenti penali, spesso in stato di alterazione e con comportamenti molesti. Sono persone considerate potenzialmente pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’articolo 100 del Tulps consente al questore di sospendere la licenza dei locali pubblici dove si verificano disordini o che sono frequentati abitualmente da persone pregiudicate o pericolose. Non è una sanzione per il gestore: è una misura di prevenzione a tutela della sicurezza dei cittadini.