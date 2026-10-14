TRENTO. Il collegamento ferroviario diretto tra la Calabria e il Trentino-Alto Adige potrebbe essere modificato dal prossimo anno, con conseguenze per chi viaggia tra il Sud Italia e il Nord Est. A sollevare la questione è Paolo Zanella, consigliere provinciale del Partito democratico, che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta per sapere se la Provincia si stia muovendo per evitare la soppressione del Frecciarossa Sibari-Bolzano.

Secondo quanto riportato nell’atto, Trenitalia avrebbe programmato di modificare la destinazione del collegamento dal primo febbraio 2027, dopo una sospensione temporanea dovuta a lavori infrastrutturali, prevista dal 13 dicembre 2026 al 27 gennaio 2027. Il treno, anziché raggiungere Bolzano, sarebbe indirizzato verso Milano e Torino, spostando così il collegamento dal Nord Est al Nord Ovest del Paese.

La modifica rischierebbe di penalizzare i passeggeri diretti in Trentino-Alto Adige e in Veneto, costringendoli a cambiare treno e aumentando i tempi di viaggio. Il collegamento viene utilizzato da diverse categorie di viaggiatori: lavoratori, studenti, turisti e persone che devono raggiungere il luogo di origine per motivi familiari o sanitari, oltre a chi mantiene relazioni a distanza.

Nell’interrogazione Zanella sottolinea l’importanza del servizio per le persone originarie del Sud Italia che vivono nel Nord Est e che utilizzano il treno per tornare in Calabria. L’obiettivo è mantenere una connessione diretta tra i territori, evitando che la modifica della tratta renda gli spostamenti più complessi.

Il consigliere chiede quindi alla Giunta provinciale, in primo luogo, se sia già a conoscenza della decisione attribuita a Trenitalia e se abbia approfondito le ragioni alla base del cambiamento di destinazione. Il terzo quesito riguarda le iniziative che la Provincia intende intraprendere nei confronti di Trenitalia e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere di mantenere il collegamento diretto.

Resta da chiarire quale posizione assumerà la Provincia sulla questione.