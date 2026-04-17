TRENTO. Chiusura precauzionale per la ciclabile Centochiavi-Ponte Alto all’altezza di salita Dalla Fior, dove nei giorni scorsi si è verificato un dissesto che ha interessato alcune vecchie murature e scogliere di sassi collocate a monte del tracciato.

Il cedimento si è verificato su terreni privati sovrastanti il percorso. La pista ciclabile, viene precisato, non è stata coinvolta direttamente dal movimento, ma è stata comunque interdetta per ragioni di sicurezza e tutela degli utenti.

Il provvedimento riguarda il tratto compreso tra Centochiavi e Ponte Alto, in una delle zone frequentate da ciclisti e pedoni alle porte della città. La decisione è stata presa in via cautelativa, in attesa degli interventi necessari per eliminare le criticità emerse.

La riapertura potrà avvenire solo dopo la sistemazione dell’area a monte del tracciato. Fino ad allora il passaggio resterà chiuso, con l’invito agli utenti a utilizzare percorsi alternativi.