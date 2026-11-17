TRENTO. Quasi il 40% delle competenze oggi considerate fondamentali rischia di diventare obsoleto entro il 2030. Una trasformazione che mette sotto pressione il mondo del lavoro e rende sempre più urgente investire nella formazione continua. È il tema al centro del convegno «Futuro in formazione», organizzato martedì 17 novembre da Accademia d'Impresa a Trento, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, della scuola e del sistema produttivo.

A preoccupare è soprattutto il ritardo italiano nell'aggiornamento professionale. «L'Italia occupa il ventesimo posto in Europa per tasso di partecipazione dei lavoratori alla formazione», ha spiegato Bruno Degasperi, direttore di Accademia d'Impresa. Le difficoltà riguardano in particolare la fascia tra i 30 e i 50 anni, nella quale l'investimento formativo nel nostro Paese risulta in diminuzione. Per Degasperi non basta aggiornare le competenze: occorre costruire una strategia che colleghi le esigenze delle imprese alle prospettive di sviluppo del territorio e al mondo della scuola.

Proprio il ruolo dell'istruzione è stato richiamato da Giuseppe Rizza, dirigente del Dipartimento istruzione della Provincia autonoma di Trento. «La scuola deve essere una bussola: non una mappa che indica un itinerario prestabilito, ma uno strumento capace di fornire una direzione», ha osservato. La preparazione professionale, ha sottolineato, deve poggiare su solide conoscenze e contribuire anche a ridurre le disuguaglianze sociali. Rizza ha citato un dato significativo: il 70% dei laureati trentini è figlio di laureati. Un divario che, secondo il dirigente, il sistema educativo deve contribuire a superare, offrendo opportunità anche a chi parte da condizioni svantaggiate.

Un altro nodo riguarda la capacità delle aziende di individuare le professionalità di cui hanno realmente bisogno. Su questo aspetto si è soffermata Stefania Terlizzi, direttrice di Agenzia del lavoro, illustrando la collaborazione con Accademia d'Impresa per costruire percorsi formativi più aderenti alle richieste del tessuto produttivo. «La qualità della formazione si misura anche nella sua capacità di fornire risposte concrete a queste esigenze», ha evidenziato.

Il rapporto tra competenze e innovazione è stato affrontato anche da Andrea Silli, direttore dell'Area startup di Trentino Sviluppo. I percorsi proposti dalla struttura, ha spiegato, puntano ad accompagnare gli imprenditori attraverso una formazione applicata, orientata a migliorare i risultati aziendali e ridurre i rischi delle iniziative imprenditoriali.

Al confronto hanno contribuito anche Eric Gadotti, preside dell'Istituto Artigianelli, e gli imprenditori Roberta Baratella e Christian Endrizzi, con esperienze dirette sulle opportunità e sulle difficoltà di collaborazione tra formazione e impresa.

A chiudere il quadro, il richiamo di Andrea De Zordo, presidente della Camera di Commercio di Trento, e di Enzo Franzoi, presidente di Accademia d'Impresa, alla necessità di rafforzare il collegamento tra scuola, formazione e mondo produttivo. Una sfida che riguarda da vicino anche il futuro economico del Trentino, chiamato a valorizzare il capitale umano e ad accompagnare le imprese nei cambiamenti in corso.