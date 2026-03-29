TRENTO. Fino alla mezzanotte di oggi, domenica 29 marzo, piazza Fiera ospite il Mercato Europeo organizzato da Anva Confesercenti, con la partecipazione di espositori provenienti da diversi Paesi europei. Nonostante la giornata di giovedì sia “saltata” causa il forte vento e la pioggia, le successive, nonostante le raffiche, hanno fatto registrare un buon afflusso di curiosi e di gente interessata.



Tra gli oltre quaranta stand è presente anche una delegazione scozzese, inserita nel programma della manifestazione itinerante. L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio che coinvolge operatori di vari Paesi, tra cui Spagna, Austria e Polonia, con l’obiettivo di proporre prodotti e tradizioni differenti.



L’ingresso è libero e gli stand resteranno aperti – vento permettendo – sino alla mezzanotte di oggi.