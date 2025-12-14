TRENTO. Dopo il successo di ieri, sabato 13 dicembre, la fiera di Santa Lucia, nella giornata odierna sta facendo registrare il pienone. Grazie al sole, pur se con temperature vicine allo zero, ai viaggi organizzati, ai tanti pullman arrivati in città che in piazza Dante hanno scaricato passeggeri che si sono trovati a vagare tra le 350 bancarelle della fiera in cerca delle 77 casette dei mercatini di Natale.



Tutto esaurito pure nei bar e nei ristoranti, parcheggi presi d’assalto, compresi quelli delle scuole. E si prosegue sino alle ore 19. Poi sarà Dolomiti Ambiente a prendere in mano la situazione per rimettere tutto a posto e pulire in vista del rush finale verso le feste vere e proprie.



Domenica prossima 21 dicembre si replica, con la tradizionale fiera della Festa d’Oro, l’evento avrà inizio alle 7 e proseguirà fino alle 19, snodandosi lungo alcune vie del centro cittadino – il quadrilatero di via Roma, via delle Orfane, via Cavour, piazza Duomo, via Belenzani - con circa 90 bancarelle ed alcuni spazi per le associazioni di volontariato. Il tradizionale mercato settimanale del giovedì verrà anticipato a mercoledì 24 dicembre e a mercoledì 31 dicembre.