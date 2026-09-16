TRENTO. Lunedì 14 settembre, all’ Aerostazione dell’Aeroporto “G. Caproni” di Trento si è tenuta la conferenza stampa di lancio della dodicesima edizione di Festivolare. Alla presenza dell’assessora provinciale Francesca Gerosa, della vicesindaca Elisabetta Bozzarelli, di Roberto Sani, presidente di Kilometro Azzurro, ente organizzatore, del pilota e performe Paolo Pocobelli e dell’organizzatrice di Festivolare, Eleonora Libera.

Come è stato detto, il cielo sopra Trento si prepara a diventare il palcoscenico di uno degli appuntamenti più affascinanti ed attesi del panorama aeronautico nazionale. Il 19 e 20 settembre, all’Aeroporto "G. Caproni" di Trento, torna Festivolare, l’Airshow del Trentino-Alto Adige che giunge quest'anno alla sua dodicesima edizione. Un weekend indimenticabile pensato per famiglie, appassionati di aviazione e curiosi di ogni età, pronti a vivere da vicino il fascino, l’innovazione e la passione del mondo del volo. Un’esperienza a 360° tra storia, futuro ed esibizioni. Queste le parole dell’assessore provinciale alla cultura, Francesca Gerosa, alla presentazione: «Festivolare è una manifestazione cresciuta in modo straordinario negli anni, capace di appassionare la comunità e di avvicinare tantissime famiglie al mondo dell’aria. Questo successo è il frutto di un grande lavoro di squadra e di una rete di partner sempre più solida - a partire dal Muse e dalla Fondazione Museo Storico - che ci permette di far crescere l'evento ad ogni edizione. Attorno alla figura di Gianni Caproni ed alla sua straordinaria Collezione, tra le raccolte storico aeronautiche più importanti al mondo, stiamo portando avanti un percorso di valorizzazione profondo. Con le risorse del Pnrr stiamo procedendo spediti sulla digitalizzazione dei fondi, mentre con progetti innovativi come Vola, il restauro dell’Ansaldo A.1 'Balilla' e la collaborazione con l’Università di Trento vogliamo rendere questa eredità viva, accessibile e condivisa. Infine, stiamo guardando oltre: ad Arco abbiamo avviato con l'Ateneo uno studio di fattibilità su Villa Angerer. Il percorso richiede approfondimenti, messe in sicurezza e risorse. Tra le valutazioni quella di creare in futuro uno spazio museale capace di celebrare due grandi icone del nostro territorio come Caproni e Segantini».

Festivolare non è solo un Airshow ma una vera e propria immersione nel mondo dell’aviazione. A partire dalle ore 10.30 di sabato e domenica, il pubblico potrà accedere in aeroporto ed alla manifestazione.

Mostra statica ed incontro con i piloti: fino alle 13 le transenne si apriranno per permettere a tutti di avvicinarsi a velivoli storici e moderni, dai leggendari P-51 Mustang e Bearcat ai moderni elicotteri e al mastodontico C27J, incontrando da vicino i piloti e i professionisti del settore.

Esibizioni in volo ed airshow: nei due pomeriggi, dalle ore 14, il cielo si animerà con display acrobatici mozzafiato, formazioni iconiche come i Flying Bulls, velivoli acrobatici, alianti ed entusiasmanti dimostrazioni di soccorso aereo a cura del Nucleo Elicotteri della Provincia di Trento.

Cultura e innovazione al Museo Caproni: esperienze di realtà virtuale con la Caprony Academy VR, visite guidate alla mostra temporanea “La battaglia del Brennero”, laboratori creativi per i più piccoli e l'avvincente caccia al tesoro Hangar Game.

Vivere l'aviazione: simulatori di volo, stand delle scuole di volo locali e del nord Italia, hub di manutenzione d’eccellenza come quello di Airbus, hangar visitabili, senza dimenticare l'emozione dei voli turistici in elicottero sopra la città di Trento

L'intera area dell'evento ospiterà stand espositivi dedicati e un'area food attiva tutto il giorno, dove rifocillarsi e vivere una giornata in un'atmosfera unica.

Navette e mobilità sostenibile: grazie alla collaborazione con Trentino Trasporti, sarà attivo un servizio continuativo di Bus Navetta dai parcheggi gratuiti di attestamento fino

all'ingresso dell'evento, al costo di soli 3 € a persona (valido tutto il giorno). Per chi preferisce la mobilità dolce, si ricorda che Via Lidorno sarà percorribile a piedi o in bicicletta.

Patrocini e Partner

Un evento di tale portata è reso possibile grazie a una profonda sinergia territoriale ed istituzionale.

Con il Patrocinio di: Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento. Promozione Turistica: Apt Trento –“Visit Trento”. Ente Organizzatore: Rete Kilometro Azzurro, distretto aeronautico trentino che unisce le eccellenze del settore: Museo Muse, Fondazione Museo Storico con il Museo Caproni, Airbus, Italfly, Lagorair E+S ed Associazione Arma Aeronautica.

Partner: Aeroclub d'Italia, Aeroclub di Bolzano, Aeroporto G. Caproni e Trentino Trasporti. Crew di volontari e lo staff tutto che, dietro le quinte, lavora tutto l’anno per rendere emozionante questo appuntamento.

C.L.