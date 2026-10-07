TRENTO. Sessantamila presenze in quattro giornate e 120 milioni di video views sui canali digitali. Sono i numeri con cui il Festival dello Sport di Trento archivia la sua nona edizione, confermando la capacità della manifestazione di attirare pubblico in città e, allo stesso tempo, di ampliare la propria platea oltre i confini del territorio.

L'edizione 2026 ha registrato 60 mila presenze tra le sale che hanno ospitato gli incontri e le piazze del centro cittadino. A contribuire alla partecipazione è stata anche la presenza del nuovo palco all'aperto in piazza Duomo, insieme al programma di camp e alle numerose attività outdoor che hanno accompagnato le quattro giornate.

Un Festival sempre più diffuso, dunque, che non si è concentrato soltanto negli spazi al chiuso ma ha portato lo sport anche nelle piazze e negli spazi aperti di Trento, coinvolgendo il pubblico in una serie di appuntamenti e iniziative.

Ma è sul fronte digitale che arrivano i numeri più significativi. I canali online del Festival hanno raggiunto 120 milioni di visualizzazioni video, confermando la capacità della manifestazione di intercettare un pubblico molto più ampio rispetto a quello presente fisicamente a Trento.

Particolarmente significativo il dato relativo ai contenuti pubblicati durante le giornate della manifestazione e nei giorni immediatamente successivi. I contenuti della fase live hanno superato 3 milioni di visualizzazioni complessive, con una crescita del 5,2% rispetto al 2025.

Anche il coinvolgimento della community ha mantenuto livelli rilevanti. Il tasso medio di engagement si è attestato al 2,18%, mentre le condivisioni dei contenuti hanno superato quota 3.000.

I numeri raccontano così una doppia dimensione del Festival: da una parte l'evento fisico, con migliaia di persone che hanno seguito gli appuntamenti nelle sale e nelle piazze; dall'altra una manifestazione capace di moltiplicare la propria audience attraverso i social e i contenuti video.

Facebook e Instagram si confermano infatti strumenti importanti per mantenere vivo il rapporto con il pubblico anche oltre le quattro giornate trentine. Le immagini, le interviste e i momenti più significativi degli incontri continuano così a circolare anche dopo la conclusione della manifestazione.

La nona edizione si chiude quindi con 60 mila presenze e una forte crescita della dimensione digitale, consolidando il Festival dello Sport come uno degli appuntamenti capaci di portare lo sport al centro della vita cittadina e, attraverso la rete, raggiungere una platea nazionale molto più ampia.