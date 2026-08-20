TRENTO. Doppio intervento della polizia locale di Trento nella giornata di ieri per garantire la sicurezza della circolazione. Gli agenti sono entrati in azione sulla Statale 45 bis, all’altezza del Bus de Vela, e in via Torre Verde, nel centro cittadino.

Sulla Statale 45 bis sono stati controllati una decina di veicoli che erano stati segnalati per l’alta velocità. L’attenzione degli agenti si è concentrata in particolare su uno di questi, che destava sospetti per il forte rumore proveniente dal motore.

I successivi accertamenti hanno confermato la presenza di una elaborazione del motore non conforme. Per il conducente è quindi scattata una sanzione da 430 euro.

Il secondo intervento è avvenuto invece in via Torre Verde, dopo la segnalazione di alcuni cittadini. La polizia locale ha trovato un Suv di grandi dimensioni parcheggiato sul marciapiede, in una posizione che impediva il passaggio delle carrozzine. Anche in questo caso gli agenti hanno contestato la violazione: per il proprietario del veicolo è scattata una multa da 87 euro.