TRENTO. La polizia ha arrestato a Trento, in flagranza di reato, un cittadino italiano con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio per furto in abitazione aggravato.

Gli agenti sono intervenuti dopo che una donna ha chiamato Numero unico di emergenza 112 dicendo che nel suo condominio, nel centro cittadino, un uomo si aggirava con fare sospetto sulle scale condominiali, suonando ai campanelli degli appartamenti. Controllando tutti i piani dello stabile i poliziotti hanno notato segni di forzatura sulla porta di un appartamento appurando che qualcuno era entrato mettendo a soqquadro tutte le stanze.

Grazie alle preziose informazioni fornite dalla donna, gli agenti delle Volanti hanno rintracciato il responsabile, che si stava allontanando a passo svelto dal luogo del furto.

Una volta fermato, l'uomo è risultato in possesso di arnesi da scasso e di tutta la refurtiva - preziosi e monili in oro, oltre ad un cellulare e un Ipad - sottratta dall'appartamento e già restituita alla legittima proprietaria.

Per l'uomo, oltre alla denuncia in stato di libertà per il possesso di arnesi da scasso e di oggetti atti ad offendere, è scattato così l'arresto in flagranza di reato per furto in abitazione aggravato ed è stato successivamente condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.