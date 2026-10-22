TRENTO. Trento si prepara a vivere una serata all’insegna dello stile, dell’eleganza e dello spettacolo; domani, venerdì 23 ottobre, con inizio alle ore 21, l’auditorium Santa Chiara ospiterà la decima edizione della Fashion Night Trento, una sfilata di moda ormai diventata un appuntamento molto atteso, che celebra la moda ed il talento, valorizzando al tempo stesso le attività commerciali del territorio.

Sarà un grande show, organizzato da Sonia Leonardi, in collaborazione con il Comune di Trento, con Federmoda, Confcommercio e con Apt Trento, con una scenografia pensata per regalare al pubblico un’esperienza coinvolgente: un grande palco, un’elegante passerella ed un maxi schermo sul quale verranno proiettate immagini e video, che creeranno un’atmosfera suggestiva e di forte impatto visivo.

Protagoniste della serata saranno diverse realtà commerciali del territorio. Oriola 16 presenterà le sue proposte di abbigliamento donna, capaci di interpretare la femminilità con look ricercati e di tendenza. Le Femme intimo di Mezzocorona, accenderà i riflettori sul mondo dell’intimo, dove sensualità, raffinatezza e cura dei dettagli si fondono in un equilibrio di eleganza e seduzione. In passerella anche Elle Made in Italy, con una collezione pensata per una donna moderna, dinamica e attenta alle tendenze, che ama il fashion senza rinunciare alla comodità. Pretto, negozio storico nel cuore di Trento, presenterà le proprie collezioni uomo e donna, con proposte dedicate a chi ama vestire con carattere e distinguersi attraverso uno stile personale. Night and Day, arriva da Fiera di Primiero per portare in passerella il fascino dell’abbigliamento femminile, tra interpretazioni contemporanee e dettagli ricercati, mentre Soltera, conquisterà il pubblico con le proprie proposte dedicate alla donna, espressione di gusto e personalità. Spazio anche alla creatività di Effebi, negozio di Mezzocorona che contribuirà ad arricchire la sfilata con nuove suggestioni di stile e femminilità. Ad evocare la tradizione e il fascino delle atmosfere alpine sarà Bancher, di Fiera di Primiero, con l’abbigliamento tirolese, che vestirà oltre all’uomo e donna, anche i bimbi, dove identità, tradizione e ricercatezza si incontrano in capi dal carattere distintivo, capaci di valorizzare un patrimonio di stile senza tempo. A completare questo percorso tra moda e bellezza, i gioielli di Piffer illumineranno la passerella con il loro fascino prezioso, dimostrando come siano proprio gli accessori a fare la differenza, esaltando ogni look e trasformando ogni uscita in un momento di autentica eleganza. Particolarmente significativo sarà inoltre il contributo degli studenti del Centro ModaCanossa, che porteranno in passerella le proprie creazioni, dando risalto alla formazione, alla creatività delle nuove generazioni ed al talento emergente nel mondo della moda. A completare il fascino della passerella sarà la cura dell’hair look, affidata all’esperienza ed alla creatività della hair stylist Rosanna Coser per Salone Fascino, che porterà alla sfilata un’autentica ventata di glamour internazionale direttamente dalla Milano Fashion Week. Come di consueto, Sonia Leonardi direttore artistico dell’evento, e testimonial della Lilt Trentino, ha voluto dare spazio ad un tema fondamentale per la salute di tutti: la prevenzione oncologica. Nel mese dedicato alla prevenzione, la presenza della Lilt– Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione di Trento, con il presidente Mario Cristofolini, darà alla manifestazione un significato ancora più profondo, affiancando alla bellezza ed allo spettacolo un messaggio di sensibilizzazione e responsabilità sociale, dando valore alla prevenzione ed all’importanza di sostenere le iniziative di sensibilizzazione promosse sul territorio. La partecipazione della Lilt sottolinea come un evento di grande richiamo possa diventare anche uno strumento di comunicazione sociale, capace di raggiungere un pubblico ampio e trasversale. La moda, con il suo linguaggio immediato e coinvolgente, incontra così un messaggio che riguarda tutti: la salute è un bene prezioso e la prevenzione rappresenta un passo fondamentale per proteggerla.

Ma la Fashion Night Trento non sarà soltanto una sfilata. La serata sarà arricchita da momenti di spettacolo e performance artistiche che renderanno l’evento ancora più dinamico e coinvolgente. Sul palco si alterneranno le esibizioni di danza di Fabrizio Bernardini con Artedanza, i balli latini guidati da Mauro D’Alessio per l’associazione Des Etoiles e le performance di ginnastica artistica della Ginnastica Trento, in un intreccio di ritmo, energia e movimento.

È importante sottolineare anche la presenza dell’Upt di Trento a supporto del backstage: i giovani studenti, attraverso il loro impegno e la loro collaborazione, contribuiscono concretamente alla gestione delle attività dietro le quinte, offrendo un prezioso supporto organizzativo e vivendo un’importante esperienza formativa sul campo.

La decima edizione rappresenta un traguardo importante e, allo stesso tempo, una nuova occasione per riaffermare il valore della moda come strumento di promozione del territorio. Fashion Night Trento nasce infatti con l’obiettivo di dare visibilità alle attività commerciali, sostenere il commercio locale e creare un punto d’incontro tra imprenditori, professionisti, artisti e pubblico. Quest’anno, la presenza della Lilt Trento amplia ulteriormente questo percorso, dimostrando come la collaborazione tra realtà diverse possa generare occasioni di incontro, partecipazione e sensibilizzazione su temi di interesse collettivo. L’ingresso gratuito sarà possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili, si consiglia di arrivare per le ore 20. E’ possibile seguire la diretta tv sul canale you tube di Soleo Show tv.