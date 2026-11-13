TRENTO. Il futuro delle famiglie, le difficoltà legate alla natalità, il rapporto tra lavoro e genitorialità e le sfide delle nuove generazioni. Sono alcuni dei temi al centro del Festival della Famiglia 2026, inaugurato questo pomeriggio al MUSE di Trento. La manifestazione, intitolata «Punti di equilibrio», proseguirà fino a domenica 15 novembre, mettendo attorno allo stesso tavolo istituzioni, ricercatori, imprese, associazioni e cittadini.

L'obiettivo è affrontare i cambiamenti che attraversano la società e individuare nuove risposte alle esigenze dei nuclei familiari. Il programma prevede 12 panel multidisciplinari, tre talk, due appuntamenti formativi e 38 laboratori, tra le attività organizzate dal MUSE e quelle della Cittadella della Famiglia.

Tra gli argomenti affrontati ci sono il welfare aziendale, la conciliazione tra vita privata e lavoro, le pari opportunità, il calo delle nascite e le difficoltà dei giovani nel progettare il proprio futuro. Spazio anche al rapporto tra genitori e figli adolescenti, all'educazione finanziaria, alla previdenza complementare, al ruolo dei nonni e all'intelligenza artificiale nelle relazioni familiari.

L'inaugurazione ha visto la partecipazione del presidente della Provincia Maurizio Fugatti, che ha richiamato il ruolo della famiglia come punto di riferimento per la comunità e la necessità di continuare a investire in politiche di sostegno. Nel suo intervento ha inoltre evidenziato un dato relativo alle nascite: secondo le rilevazioni provvisorie del 2026, in Trentino si registra un incremento rispetto allo scorso anno e al 2023, in controtendenza rispetto al quadro nazionale.

Presente anche il vicepresidente provinciale Achille Spinelli, che ha sottolineato l'importanza di affrontare i temi della famiglia e della natalità attraverso un approccio multidisciplinare. Durante la cerimonia è stato letto anche un messaggio della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, che ha richiamato il valore delle politiche a sostegno della genitorialità e delle relazioni tra generazioni.

Accanto agli incontri di approfondimento, il Festival propone numerose attività rivolte direttamente alle famiglie. Al MUSE sono in programma laboratori interattivi, esperimenti scientifici e spettacoli, mentre la Cittadella della Famiglia ospita iniziative gratuite, spazi informativi e attività per bambini e ragazzi. Non mancano appuntamenti dedicati ai giovani, tra cui spettacoli serali e stand-up comedy.

L'edizione 2026 si estende inoltre oltre il capoluogo con dieci appuntamenti del FuoriFestival, organizzati in diverse località trentine attraverso la rete dei Distretti Famiglia.

La manifestazione è promossa dall'Agenzia per la coesione sociale della Provincia insieme all'Università di Trento e a TSM-Trentino School of Management, con la collaborazione della Fondazione Demarchi e la partnership del MUSE e dei Distretti Famiglia.