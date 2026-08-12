TRENTO. L’Amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza di chiusura per cinque giorni dell’attività di commercio al dettaglio Eurasia Minimarket con sede in piazza della Portela 3. Il provvedimento è legato ai recenti controlli eseguiti dal Nucleo operativo della Guardia di Finanza che aveva accertato la presenza di 180 prodotti alimentari privi delle informazioni obbligatorie in una lingua facilmente comprensibile ai consumatori, prodotti che sono stati immediatamente sottoposti a sequestro amministrativo.

Durante i controlli il personale della Guardia di Finanza ha richiesto l’intervento del servizio Veterinario della Provincia autonoma, il quale ha disposto il vincolo sanitario e il successivo smaltimento di circa 600 chilogrammi di alimenti di origine animale, tra cui prodotti ittici, bovini e ovini, conservati a temperature non idonee, con grave rischio igienico-sanitario.

Visto che le violazioni accertate dagli organi di controllo, sia in materia di etichettatura sia in materia di conservazione degli alimenti, non rispettano le condizioni igieniche minime richieste e costituiscono un pericolo per la salute dei consumatori, è stata emessa un’ordinanza dirigenziale che sospende l’attività del Minimarket per 5 giorni decorrenti da domani. La polizia locale vigilerà sul rispetto del provvedimento.