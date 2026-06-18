TRENTO. Gite, atelier creativi, visite a musei, proiezioni cinematografiche, presentazioni di libri, racconti di viaggio e momenti di aggregazione animeranno anche quest’anno l’estate delle persone anziane del capoluogo. Il Comune di Trento ha infatti predisposto un ampio calendario di iniziative dedicate all’invecchiamento attivo, con attività distribuite nei diversi quartieri e pensate per favorire benessere, partecipazione e socialità.

Tra i punti di riferimento principali c’è il Centro Servizi Anziani Contrada Larga, gestito dalla cooperativa sociale Kaleidoscopio, che propone un ricco programma estivo. Confermata l’adesione a “Sport nel Verde”, con appuntamenti di ginnastica dolce, tai chi, zumba e attività motorie all’aperto nei parchi cittadini. Rimangono inoltre operativi gli sportelli dedicati all’utilizzo consapevole dello smartphone e delle tecnologie digitali. Le attività vengono proposte anche nella sede di Gardolo, con letture, passeggiate, giochi cognitivi e momenti di incontro.

Un ruolo importante è svolto anche dal Centro Servizi Casa Melograno di Povo, che offre occasioni di ascolto, informazione e sostegno rivolte sia agli anziani sia ai familiari che si occupano dell’assistenza quotidiana. Parallelamente prosegue il progetto del Centro Servizi Anziani Diffuso, nato dalla collaborazione tra il Comune e Kaleidoscopio, che porta attività socio-ricreative direttamente nei quartieri di Oltrefersina, San Martino, Gardolo e San Pio X, con tombole, letture condivise, laboratori narrativi e attività manuali.

A supporto delle persone sole o fragili resta attiva la rete Pronto Pia - Persone Insieme per gli Anziani, che garantisce compagnia telefonica, accompagnamenti, piccole commissioni e assistenza digitale grazie all’impegno dei volontari. Nelle scorse settimane 54 volontari e caregiver hanno inoltre partecipato a un percorso formativo dedicato alle demenze, promosso nell’ambito del piano triennale “Comunità amiche delle persone con demenza”, con l’obiettivo di costruire una città sempre più inclusiva e preparata ad accogliere e sostenere le persone affette da queste patologie e le loro famiglie.