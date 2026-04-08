TRENTO. Nuova “incursione” da parte di persone incivili che, come sempre più spesso accade, scaricano rifiuti nei pressi dei bidoni delle immondizie, posti all’esterno dei condomini, di Trento Nord, in questo caso. E’ successo oggi pomeriggio, mercoledì 8 aprile, quando poco dopo le 15.30, un’utilitaria con due persone a bordo, è arrivata nel parcheggio privato di un condominio all’altezza della rotatoria dei Caduti di Nassirya.



Un uomo è sceso, ha cercato di scaricare dal sedile posteriore uno scatolone colmo di rifiuti; la manovra non è andata a buon fine in quando lo scatolone si è rotto, provocando la fuoriuscita di tutto il contenuto. La donna che era a bordo con lui a quel punto è scesa, lo ha aiutato a raccogliere quando caduto a terra che è stato poi bellamente depositato accanto ai bidoni.



Tutto questo sotto l’occhio della telecamera che ha ripreso la manovra, la targa ed il volto dei due incivili; l’amministratore del condominio ha avvertito il proprietario ed il comando della Polizia Locale che ora potrà effettuare le verifiche per risalire facilmente all’identificazione dei responsabili