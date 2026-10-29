TRENTO. Un nuovo laboratorio di carrozzeria per formare i professionisti del futuro e rispondere alla crescente richiesta di personale qualificato da parte delle imprese trentine. È stato inaugurato al Centro di Formazione Professionale Enaip di Villazzano il nuovo reparto dedicato agli studenti dei percorsi di Operatore di carrozzeria e Tecnico di carrozzeria, realizzato per offrire una preparazione sempre più vicina alle esigenze del mondo del lavoro.

La cerimonia ha visto la partecipazione dei vertici scolastici, dei rappresentanti della Provincia autonoma di Trento, di numerosi imprenditori del settore automobilistico e degli studenti. Il taglio del nastro segna la conclusione di un cantiere avviato nell’agosto 2025 e portato a termine grazie al lavoro di tecnici e professionisti.

Con l’apertura del nuovo laboratorio, l’Enaip di Villazzano mette a disposizione degli allievi uno spazio specializzato per le attività pratiche, consolidando uno degli otto indirizzi professionalizzanti che compongono l’offerta formativa dell’istituto. La struttura punta su tecnologie all’avanguardia, sostenibilità e percorsi didattici capaci di integrare formazione teorica ed esperienza laboratoriale.

«Oggi inauguriamo molto più di un semplice reparto: inauguriamo uno spazio di futuro, un ponte concreto tra la formazione d’eccellenza e il mondo del lavoro. Questo laboratorio nasce per offrire ai nostri ragazzi una didattica laboratoriale all’avanguardia in un settore che corre veloce», ha dichiarato Paola Coccia, direttrice del Cfp Enaip di Villazzano.

A sottolineare il valore degli ambienti di formazione è stato anche il presidente di Enaip Trentino, Arrigo Dalfovo. «Un luogo di lavoro bello fa venire voglia di lavorare, anche con felicità. Qui si impara a usare la mente e la mano, è quello che ci vuole in giro per il mondo. Mi auguro che quando uscite da qui troviate un luogo di lavoro come questo», ha affermato durante l’inaugurazione.

L’indirizzo di carrozzeria era stato avviato quattro anni fa proprio per rispondere a una richiesta del tessuto produttivo del Trentino, alla ricerca di figure specializzate in grado di intervenire sui veicoli di nuova generazione. Un’esigenza che ha spinto l’istituto a investire nel potenziamento delle proprie strutture formative.

Il nuovo reparto rappresenta quindi un ulteriore passo nel collegamento tra scuola e imprese, con l’obiettivo di fornire agli studenti competenze tecniche aggiornate e favorire il loro futuro inserimento professionale nel settore automobilistico.