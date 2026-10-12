TRENTO. Come reagisce la mente umana davanti a un pericolo? Come si possono gestire paura, emozioni e comunicazione durante un'emergenza? Sono alcuni dei temi al centro dei cinque incontri sulla psicologia dell'emergenza organizzati dagli Psicologi per i popoli del Trentino nell'ambito della Settimana della Protezione civile, in programma dal 12 al 18 ottobre.

Il primo appuntamento è previsto lunedì 12 ottobre alle 17.30, nella Sala Belli del palazzo della Provincia, in piazza Dante a Trento. Rita Colucci parlerà del rapporto tra soccorritori e bambini, spiegando come aiutare i più piccoli a comprendere e affrontare situazioni di pericolo. Alle 20.30, nella Sala della Comunità di Valle a Malé, Elisa Zappini e Carla Podetti approfondiranno il ruolo della comunicazione e delle emozioni nelle emergenze.

Mercoledì 14 ottobre alle 15, sempre nella Sala Belli a Trento, MariaPia Amistadi e Teresa Dal Rì affronteranno il tema della comunicazione tra operatori, istituzioni e cittadini, con particolare attenzione al linguaggio verbale e non verbale.

Giovedì 15 ottobre alle 16, Elisabeth Weger parlerà invece della gestione delle emergenze in presenza di persone con disabilità e altre condizioni di vulnerabilità, sottolineando l'importanza di interventi inclusivi.

L'ultimo incontro si terrà venerdì 16 ottobre alle 18, ancora nella Sala Belli, con Diego Coelli, che illustrerà i meccanismi di difesa attivati dal cervello nelle situazioni di pericolo. L'obiettivo dell'iniziativa è rafforzare la preparazione psicologica dei cittadini e dei soccorritori, migliorando la capacità di affrontare gli eventi critici e di sostenere le persone più vulnerabili.

(foto Michele Pavana - Pat)