TRENTO. Anche quest’anno il Comune di Trento aderisce all’Ora della terra, partecipando sabato 28 marzo, all’evento globale Earth Hour promosso dal Wwf. Giunta alla sua ventesima edizione, l’iniziativa coinvolge ogni anno la quasi totalità delle nazioni che, in un gesto simbolico a favore del pianeta, spengono contemporaneamente l’illuminazione di monumenti, edifici e spazi pubblici, con la partecipazione e l’impegno di cittadini, istituzioni, associazioni e imprese.



Il Wwf ricorda che gli ultimi undici anni sono stati i più caldi mai registrati e che l’aumento delle temperature sta producendo gravi effetti sulla biodiversità, sulla salute degli esseri viventi e sulla sopravvivenza degli ecosistemi. L’Ora della terra vuole richiamare l’attenzione sull’urgenza di tutelare l’ambiente, sottolineando l’importanza del risparmio energetico, della riduzione dell’inquinamento luminoso e del contenimento delle emissioni di CO2, ma anche la necessità di un impegno collettivo per un futuro più sicuro e sostenibile.



Trento parteciperà all’Earth Hour spegnendo, dalle 20.30 alle 21.30, le luci di tre luoghi simbolo della città: il monumento ad Alcide Degasperi in piazza Venezia, quello a Cesare Battisti sul Doss Trento e la terrazza panoramica Busa degli orsi a Sardagna.



La mobilitazione annuale è un appello alla responsabilità condivisa, perché ognuno con la scelta di rimanere al buio per un’ora si unisca agli altri in un gesto collettivo a favore del pianeta.