TRENTO. Il Capodanno 2026 a Trento sarà una grande festa collettiva che unirà tutte le generazioni in nome della musica, del divertimento e della voglia di salutare insieme l’arrivo del nuovo anno. Ad animarla, in piazza del Duomo, in un evento ad ingresso gratuito e realizzato in collaborazione con Radio Dolomiti, sarà una line-up vivace e di qualità che prenderà il via già alle 19 e che avrà nei Patagarri gli ospiti più attesi. La band milanese, rivelazione dell’edizione 2024 di X Factor, porterà sul palco il proprio stile originale e distintivo: un mix di swing serrato, atmosfere gypsy jazz, ritmo manouche ed arrangiamenti energici che trasformano i grandi classici italiani in brani tutti da ballare. Il quintetto - voce, chitarra, fiati e sezione ritmica - ha saputo farsi apprezzare per la capacità di unire tecnica e leggerezza, con omaggi che vanno da Paolo Conte a Ray Charles, passando per Django Reinhardt, in una formula fresca e immediata.



Dopo una stagione con oltre quaranta concerti e una crescente attenzione da parte di pubblico e media, i Patagarri daranno vita ad uno show dinamico (dalle 22:30) accompagnando gli spettatori fino al countdown in una grande festa condivisa con Radio Dolomiti, che per l’occasione celebrerà il suo 50° compleanno: era il 24 dicembre 1975, quando ebbe inizio l’avventura della prima emittente radiofonica privata del Trentino (ed una delle prime in Italia), grazie all’intuizione ed al coraggio del suo fondatore, Angelo De Tisi. Sarà dunque una festa nella festa per chi la radio la fa e per tutta la comunità che la radio la ascolta, la sostiene e la vive ogni giorno. Un momento ideale per ritrovarsi, riconoscersi e rendere il giusto omaggio a un pezzo di storia locale. La serata prenderà il via alle 19 con un coinvolgente dj set a cura di Willy Caldonazzi, storico dj trentino e voce di Radio Dolomiti, che proporrà una selezione musicale pensata appositamente per questo appuntamento, reso ancor più speciale dal doppio festeggiamento.



A seguire, alle 20.15, saliranno sul palco i Punto Gezz, quintetto trentino che reinterpreta brani pop italiani e internazionali, ma anche classici degli anni ‘80 e ‘90, in chiave jazz, swing e bossa, con uno stile elegante, mai ingessato ed un pizzico di ironia. Alle 21.15 sarà la volta degli Ostello California, prima tribute-band trentina dedicata agli Eagles: sette musicisti accomunati dalla passione per il sound della west coast e attenti nel riproporre arrangiamenti vocali e strumentali fedeli all’originale. La festa proseguirà con un dj set fino alle 2, durante il quale il pubblico potrà scatenarsi sulle note delle hit del momento e dei successi intramontabili.



Un intenso spettacolo di luci, colori e proiezioni creerà un ambiente elettrizzante, potenziando l’esperienza sonora e accompagnando ogni momento della serata. In piazza del Duomo sarà allestita un’area con casette dedicate all’enogastronomia locale, dove assaporare specialità e prodotti del territorio, mentre bar e locali del centro storico offriranno menù e proposte dedicate, contribuendo a trasformare l’intero centro in un grande itinerario urbano della festa, che avrà nel concerto in piazza il suo momento clou.



“Vogliamo un Capodanno di comunità, in cui Trento si riempia di persone che hanno piacere a condividere un momento di gioia. Piazza Duomo sarà un ideale punto di incontro, con musica, socialità e un’atmosfera suggestiva per dare il benvenuto al 2026. La città ha una consolidata tradizione di eventi che invitano a ritrovarsi e a sentirsi tutti parte della stessa città. La festa del Capodanno interpreta quello spirito e lo porta nel nuovo anno”, ha dichiarato il sindaco di Trento Franco Ianeselli.



“Il Capodanno a Trento punta ad essere un evento di richiamo per turisti e residenti da tutto il Trentino e dalle aree limitrofe, valorizzando la città e la sua offerta culturale e gastronomica. Grazie alla collaborazione con esercizi e ristoranti locali, puntiamo a creare un’esperienza di qualità che generi benefici concreti per l’intero comparto ricettivo e commerciale. L’obiettivo è offrire a cittadini e visitatori una serata che unisca musica, intrattenimento e scoperta del territorio, trasformando piazza del Duomo ed il centro storico in un luogo di festa diffusa e vivace”, ha sottolineato il direttore dell’Azienda per il Turismo di Trento Matteo Agnolin.