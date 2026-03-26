TRENTO. Nuovo arresto per spaccio di sostanze stupefacenti nella zona della Portella a Trento. In via Prepositura, le volanti della polizia di Stato hanno notato un uomo, noto agli operatori per precedenti specifici, mentre camminava a passo svelto verso piazza Leonardo da Vinci.

Alla vista degli agenti, ha cominciato a correre lungo il cavalcavia san Lorenzo, ma è stato bloccato poco dopo dagli agenti, che sono riusciti a recuperare alcuni involucri dei quali si era sbarazzato. Dagli accertamenti è emerso come questi contenessero sette dosi di cocaina e otto di hashish, per un peso totale di circa 15 grammi: la sostanza stupefacente è stata sequestrata.