TRENTO. La polizia di Trento ha arrestato un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di monete contraffatte. Lungo via Tommaso Gar gli agenti hanno fermato due uomini che avevano un "fare sospetto", ma mentre uno dei due si è mostrato collaborativo, l'altro ha cercato di darsi alla fuga, venendo bloccato dagli operatori.



Con la perquisizione personale, nello zaino sono stati scoperti un panetto di circa 40 grammi di hashish, un bilancino di precisione e due banconote false, del taglio di 50 euro.



I successivi accertamenti presso l'abitazione dell'uomo, un italiano pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti e contro la persona ha permesso di scoprire ulteriore droga, oltre 1.000 euro in banconote di vario taglio e altre sedici false, sempre del taglio di 50 euro ciascuna.



Lo stupefacente è stato sequestrato e l'uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.