TRENTO. Una campagna di sensibilizzazione e una manifestazione per dire “no” alla violenza stradale, richiamare l'attenzione sui pericoli della velocità e della distrazione alla guida e chiedere maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada, a partire dai più vulnerabili: pedoni e ciclisti. È questo il senso dell'iniziativa promossa dal Comitato di Trento della Federazione Ciclistica Italiana insieme a Fiab Trento Amici della Bibicletta Aps – poi recepita anche a livello nazionale dalla Federciclismo - in occasione della Giornata mondiale in memoria delle vittime della violenza stradale: la manifestazione si terrà domenica 15 novembre alle 10,30, nata dalla necessità di dare forza e diffusione a un messaggio che riguarda l'intera comunità. “Pochi secondi non valgono una vita”. Le parole di Gioele Cobelli, fratello di Adele, la quattordicenne investita e uccisa da un automobilista nel giugno scorso durante un'uscita di allenamento, rappresentano il filo conduttore della campagna. Un richiamo forte alla responsabilità individuale e collettiva, perché nessuna fretta e nessuna distrazione possono valere più della vita di una persona. La manifestazione di domenica sarà anche un momento di memoria e raccoglimento per tutte le persone che hanno perso la vita sulle strade. Il ritrovo è fissato alle ore 10.30 in Piazza Lodron, a Trento, con le biciclette. Seguirà un omaggio alle vittime della violenza stradale e un minuto di silenzio davanti alle biciclette adagiate a terra, simbolo delle vite spezzate sulle nostre strade.

L'iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione che il Comitato Fci di Trento porta avanti sui temi della sicurezza e della mobilità sostenibile. Un impegno condiviso con le realtà associative del territorio e che trova una delle sue principali espressioni in “Sulla Buona Strada”, l'evento che da due anni apre la stagione e che viene organizzato insieme a Fiab Trento Amici della Bicicletta Aps, Uisp Trento, Legambiente – Circolo di Trento, Rete Climatica Trentina, Ciclostile – Centro Sociale Bruno di Trento, Tridentum Bike e Comitato Mobilità Sostenibile Trentino. La sicurezza stradale è una responsabilità di tutti. Contrastare la violenza stradale significa promuovere comportamenti consapevoli, pretendere il rispetto delle regole e costruire una cultura della strada nella quale la vita delle persone venga sempre prima della fretta. Il Comitato di Trento della Federazione Ciclistica Italiana invita cittadini, associazioni, società sportive e appassionati a partecipare alla manifestazione. Per ricordare le vittime, ma soprattutto per impegnarsi affinché non ce ne siano altre.

C.L.