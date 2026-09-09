TRENTO. Una ragazza di 18 anni è stata investita da un'auto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 settembre, nella zona di Trento Nord, nei pressi del McDonald's. L'incidente è avvenuto attorno alle 17.20.

La giovane è rimasta ferita nell'impatto, ma dalle prime informazioni le sue condizioni non sarebbero gravi. È stata soccorsa sul posto dagli operatori di Trentino Emergenza e successivamente trasportata in ospedale in codice rosso.

Sul luogo dell'investimento sono intervenuti anche i vigili del fuoco permanenti di Trento e gli agenti della polizia locale, ai quali spetta ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le circostanze dell'investimento e la posizione della giovane e dell'auto al momento dell'impatto.