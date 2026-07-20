TRENTO. Un nuovo presunto accampamento abusivo nel parcheggio dell'ex Italcementi riaccende il confronto politico sul tema del degrado urbano e della sicurezza in città. A denunciarne la presenza è il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Daniele Demattè, che chiede al Comune un intervento immediato per lo sgombero dell'area.

Secondo Demattè, nelle ultime ore sarebbero arrivate numerose segnalazioni da parte di cittadini che riferiscono della presenza di roulotte e altri allestimenti all'interno del parcheggio dell'ex Italcementi. Il consigliere sostiene che si tratti dell'ennesimo episodio che si aggiunge alle situazioni già segnalate in diverse zone della città, tra cui piazzale Zuffo, via Banala a Villazzano, via dell'Ora del Garda, l'area della Motorizzazione e Romagnano.

Demattè critica l'operato dell'amministrazione comunale, parlando di una disparità di trattamento tra chi rispetta le regole e chi, a suo dire, occupa abusivamente spazi pubblici senza conseguenze. Nel comunicato richiama anche le proteste di alcuni cittadini, che ironizzano sul pagamento della tariffa del parcheggio da parte degli occupanti.

Per il consigliere di Fratelli d'Italia, il fenomeno rappresenterebbe un segnale di progressivo degrado e di mancato rispetto della legalità. Per questo sollecita il Comune a procedere con lo sgombero dell'accampamento e ad adottare una linea più rigorosa contro gli insediamenti abusivi presenti sul territorio cittadino, chiedendo un piano di interventi per il ripristino del decoro e della sicurezza.