TRENTO. Il Parco San Marco torna al centro delle segnalazioni per episodi di vandalismo e degrado. Negli ultimi giorni, secondo quanto riferito dal consigliere comunale Daniele Demattè, esponente di Fratelli d’Italia, sarebbero stati documentati nuovi imbrattamenti sui muri degli edifici che si affacciano sull’area verde.



Le immagini, diffuse a supporto della denuncia, mostrerebbero gruppi di giovani intenti a realizzare graffiti in pieno giorno. Una situazione che, sempre secondo il consigliere, evidenzierebbe un problema non solo di decoro urbano ma anche di rispetto degli spazi pubblici, con comportamenti che avverrebbero alla luce del sole e senza timore di conseguenze.



Da qui la decisione di presentare un’interrogazione formale al sindaco e alla giunta comunale. L’obiettivo è ottenere chiarimenti sulle misure previste per contrastare gli episodi di vandalismo e sulle azioni concrete per il ripristino delle condizioni dell’area.