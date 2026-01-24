TRENTO. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Trento hanno tratto in arresto un cittadino nigeriano, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di un violento episodio di danneggiamento aggravato questa mattina, 24 gennaio. L'uomo ha dato in escandescenze all'interno del dormitorio "Casa San Giovanni", struttura dove aveva trovato accoglienza per la notte.



Secondo la ricostruzione dei militari, l'uomo avrebbe iniziato a colpire gli arredi per futili motivi, distruggendo alcune finestre, la porta d'ingresso e diversi letti in uso ad altri ospiti. L'intervento immediato dei carabinieri ha permesso di bloccare l'uomo.



Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Trento, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.