TRENTO. Dall'aula universitaria agli uffici della pubblica amministrazione. È iniziato il 21 settembre il percorso di otto giovani neolaureati dell'Università di Trento che hanno scelto di svolgere un tirocinio extracurriculare post laurea magistrale all'interno della Provincia autonoma di Trento.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con UniTrento, prevede per i partecipanti sei mesi di esperienza sul campo accompagnati da una borsa di studio. Un'occasione per mettere alla prova le competenze acquisite durante gli studi e, allo stesso tempo, conoscere da vicino il funzionamento dell'amministrazione provinciale.

Gli otto tirocini sono distribuiti in diverse strutture della Provincia e coinvolgono ambiti molto differenti. I giovani saranno impegnati all'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (Apac), al Dipartimento istruzione e cultura, al Servizio Coesione territoriale, politiche abitative, valorizzazione del capitale sociale trentino all'estero, al Servizio entrate, finanza e credito, al Settore qualità ambientale di Appa, oltre che nelle strutture dedicate a elezioni, anticorruzione, controlli e protezione e alla prevenzione della violenza e della criminalità.

Il progetto punta così a creare un collegamento concreto tra la formazione accademica e il mondo del lavoro pubblico. Per i neolaureati si tratta di un primo confronto diretto con attività, procedure e responsabilità della pubblica amministrazione, in settori che spaziano dalla gestione finanziaria alle politiche territoriali, dall'ambiente alla cultura e alla sicurezza.

L'interesse verso queste opportunità, secondo quanto riferito dalla Provincia, è cresciuto negli ultimi anni. Un segnale emerso anche durante la Career Fair di UniTrento dello scorso maggio, quando lo stand della Provincia e gli incontri dedicati alle possibilità professionali nel pubblico impiego avevano attirato numerosi studenti e neolaureati.

I nuovi percorsi consolidano quindi il rapporto tra Università di Trento e istituzioni locali, con l'obiettivo di offrire ai giovani non soltanto un'esperienza formativa, ma anche un'occasione di orientamento in vista del futuro professionale.

La possibilità di entrare nelle strutture provinciali non riguarda però soltanto chi ha già concluso il proprio percorso universitario. Restano infatti disponibili anche i tirocini curriculari, destinati agli studenti che intendono svolgere un'esperienza presso la Provincia come parte del proprio percorso di studi.

L'iniziativa amplia così le occasioni di incontro tra giovani e pubblica amministrazione, attraverso esperienze che permettono di conoscere dall'interno il lavoro delle istituzioni trentine e di avvicinarsi concretamente alle opportunità professionali del settore pubblico.