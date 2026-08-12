TRENTO. Proseguono in città gli interventi per il rinnovo della segnaletica orizzontale, con lavori che riguardano sia le piste ciclabili sia la rete stradale comunale. Le operazioni andranno avanti nei prossimi mesi e dovrebbero concludersi entro novembre.

Il primo tratto completato interessa il collegamento che da via IV Novembre attraversa via Trener, via Guardini, via Gilli, via Pranzelores e via Brennero, per poi proseguire lungo via Ambrosi, piazza Centa e via Vannetti fino a piazza Dante.

Nel corso di agosto i lavori si sposteranno su altri percorsi: da viale Verona a via Degasperi, passando per corso III Novembre, via Malfatti e via Endrici; tra via Vittorio Veneto e via Bezzi; lungo via Maccani, corso Alpini e via Fratelli Fontana. Interessati anche il collegamento tra via Fersina e via Ragazzi del ’99 e le corsie ciclabili di via Pasubio e piazza Vicenza.

Parallelamente continuerà il rifacimento della segnaletica sulle strade comunali, con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali. Il programma complessivo degli interventi dovrebbe essere portato a termine entro novembre 2026.