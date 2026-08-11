TRENTO. Tra pochi giorni riaprirà la possibilità per imprese e associazioni di presentare domanda di contributo per danni causati da furti o atti vandalici avvenuti tra il 16 marzo e il 15 agosto 2026. L'importo erogato - precisa il Comune di Trento - sarà concesso a fondo perduto fino a un massimo di 5 mila euro per ciascun episodio di danneggiamento, pari al 90 per cento delle spese ammissibili e documentate sostenute per il ripristino dei locali o dei beni strumentali colpiti da furti o atti vandalici.

La richiesta potrà essere effettuata, a partire da sabato 15 agosto e fino a domenica 15 novembre, dai titolari o da associazioni di categoria e professionisti delegati, inviando i moduli e la documentazione necessaria via Pec. Tutte i dettagli sui requisiti e le modalità di presentazione della domanda sono consultabili sul sito del Comune di Trento.