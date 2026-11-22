TRENTO. Atto intimidatorio? Gesto vandalico? Vendetta? Resta da chiarire la natura dell'episodio avvenuto nei giorni scorsi ai danni di alcune auto del Consorzio Blu. Ignoti hanno infatti danneggiato i veicoli piantando chiodi negli pneumatici, rendendoli inutilizzabili almeno per alcune ore.

Il fatto assume particolare rilievo alla luce del clima di tensione che negli ultimi mesi ha coinvolto la cooperativa, con sede legale a Faenza, che dal 1° ottobre ha assunto la gestione dell'assistenza domiciliare socio-sanitaria in provincia di Trento, dopo essersi aggiudicata un appalto pubblico. Da mesi i rapporti con la cooperativa Sad di Trento, che gestiva in precedenza il servizio ed è uscita sconfitta dalla gara, sono accompagnati da polemiche. Prima la questione del personale, poi le segnalazioni di disservizi.

Katia Ceccarelli, presidente e legale rappresentante di Consorzio Blu, ha confermato l'episodio dei chiodi nelle gomme, senza però voler aggiungere commenti o ulteriori dettagli. «A noi in questo momento interessa solo far funzionare il servizio», ha dichiarato.

Attualmente il Consorzio segue 159 pazienti tra Valsugana, Val di Cembra, Val di Fiemme, Val di Fassa e Primiero, presi in carico dal 1° ottobre, e altri 181 utenti residenti a Trento, in Val di Non e in Val di Sole, dal 1° novembre. Da dicembre la gestione si estenderà anche a Rovereto e alle Giudicarie.

Proprio sulle difficoltà emerse nella fase di avvio del servizio si è concentrato l'incontro di giovedì tra l'assessore Mario Tonina, il personale di Asuit e i vertici di Consorzio Blu. Sul tavolo le criticità ancora da risolvere, le segnalazioni ricevute e l'organizzazione in vista del terzo passaggio, che coinvolgerà gli utenti dell'ultima area territoriale.

«Abbiamo ricevuto 13 segnalazioni di problematiche su un totale di 350 utenti. Ogni segnalazione merita rispetto e verifica ma credo sia normale che all'inizio ci voglia un po' di tempo per ingranare. Non si vuole fare sconti a nessuno ma nell'incontro ho trovato persone motivate a fare sempre meglio. Certo c'è il problema di personale e di difficoltà nel reperimento ma ci stanno lavorando».

A seguire l'evoluzione della situazione c'è anche Asuit, che fin dall'inizio aveva istituito un gruppo di lavoro dedicato al delicato passaggio di gestione. Alle famiglie viene rivolto l'invito a segnalare eventuali problemi riscontrati nell'assistenza: un passaggio ritenuto fondamentale per individuare le criticità e migliorare il servizio.