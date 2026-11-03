TRENTO. La collaborazione tra istituzioni e imprese come elemento strategico per rafforzare la competitività del Trentino. È questo il messaggio lanciato dal vicepresidente e assessore provinciale allo sviluppo economico Achille Spinelli, intervenuto oggi, martedì 3 novembre, alla presentazione del primo Bilancio di sostenibilità e di impatto di Confindustria Trento. L’incontro si è svolto nel pomeriggio negli spazi di Ferrari Incontri.

Al centro dell’intervento, il ruolo della sinergia tra pubblico e privato nel sostenere lo sviluppo economico del territorio e affrontare le sfide dei mercati internazionali. Per Spinelli, la collaborazione tra istituzioni e mondo produttivo non può limitarsi a un’intesa occasionale, ma deve diventare un elemento strutturale delle politiche di sviluppo.

«La sinergia pubblico-privato non è una formula di circostanza, ma l’unica strada percorribile per garantire solidità, attrattività e competitività al Trentino nei mercati globali», ha dichiarato il vicepresidente della Provincia.

Un percorso nel quale la sostenibilità assume un valore che va oltre la dimensione ambientale, diventando un fattore di crescita e un elemento distintivo del sistema economico locale. L’obiettivo è integrare le esigenze delle imprese con le strategie delle istituzioni, costruendo condizioni favorevoli allo sviluppo e alla capacità del territorio di attrarre investimenti.

«La sostenibilità va intesa come fattore identitario, leva di competitività per il sistema economico trentino e fulcro di un’alleanza strutturale tra istituzioni e mondo produttivo», ha aggiunto Spinelli.