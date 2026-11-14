TRENTO. Niente da fare per i 25 candidati che non erano riusciti a superare la prova scritta del concorso provinciale per dirigenti scolastici e avevano deciso di rivolgersi alla giustizia amministrativa. Il Tar ha respinto il ricorso, condannando i ricorrenti a pagare in solido 7mila euro di spese di giudizio in favore della Provincia.

La vicenda risale a maggio di quest'anno, quando la prima fase del concorso per 20 nuovi dirigenti scolastici, a cui partecipavano inizialmente circa 160 candidati, aveva portato all'esclusione di 124 persone. Un risultato che aveva suscitato forti proteste e dubbi sulle modalità della prova e sui criteri adottati per la correzione.

Da qui la decisione di alcuni docenti esclusi di rivolgersi al Tar, contestando le valutazioni della commissione e l'accesso alla prova orale. Alcuni erano anche riusciti a ottenere l'ammissione con riserva, salvo poi incassare una nuova bocciatura nella fase successiva.

A distanza di mesi è arrivata la pronuncia dei giudici amministrativi. Al centro della contestazione c'era soprattutto la soglia minima di 7/10 necessaria per superare la prova scritta. Un criterio che, secondo il Tar, non presenta profili di irragionevolezza ed è conforme a quanto previsto dal bando. La circostanza che molti candidati non abbiano raggiunto il punteggio richiesto, osservano i giudici, non dimostra di per sé un'eccessiva severità delle commissioni.

Il Collegio, presieduto da Alessandra Farina, ha inoltre ricordato che l'obiettivo del concorso era selezionare dirigenti scolastici dotati delle competenze necessarie per svolgere un ruolo di particolare responsabilità nella gestione delle scuole pubbliche. La necessità di coprire i posti disponibili, si legge nella motivazione, deve infatti conciliarsi con la verifica delle capacità professionali dei candidati, a garanzia della qualità del servizio scolastico.

Il ricorso introduttivo, articolato in sette motivi, è stato dichiarato inammissibile e infondato nel merito. Respinto anche il ricorso per motivi aggiunti, con cui i 25 candidati avevano impugnato la graduatoria finale approvata dalla giunta provinciale e l'individuazione dei 20 vincitori. In questo caso, secondo il Tar, le contestazioni erano formulate in termini troppo generici.