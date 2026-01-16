TRENTO. "Il lavoro nello spazio pubblico per me è un lavoro di cuore, perché creda che l'arte abbia senso solo se condivisa. La sfida è restituire valore ai luoghi di passaggio frequentati da tutti, con solo se condivisa. L'obiettivo possano offrire un'esperienza non consueta e coinvolgente".



Stamattina, 16 gennaio, in occasione della riapertura del sottopasso di via Canestrini, è stato commentato così il progetto che ha trasformato un pezzo di città in un'opera d'arte pubblica. Frutto della collaborazione tra Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, Galleria Civica e Comune di Trento, l'intervento ha cambiato aspetto alle pareti del sottopasso.



Rivisitate da Esther Stocker con linee geometriche in bianco e nero capaci di far vedere a chi si attraversa quello spazio una vera e propria esperienza artistica. Pensate come un collegamento tra i luoghi e anche fra le persone, le linee mostrano improvvise deviazioni di un ordine che solo apparentemente è perfetto, per cui la molteplicità trova la propria armonia senza mai essere uniforme, anzi accogliendo al suo interno distorsioni e scarti dalla norma.



Sui significati plurimi dell'intervento è il soffermato il sindaco Franco laneselli, che ha dichiarato: "Trasformare un sottopasso anonimo in un'opera d'arte pubblica è il sogno di ogni sindaco. In questo caso, è un sogno che diventa realtà, anzi che trasforma la realtà di bellezza, iene e emozione nello spazio urbano. I soli scorsi le città erano plasmate dagli artisti: pensiamo ai nostri palazzi storici, alle facciate affrescate, alle chiese. Oggi, con quest'opera, l'arte è rinascita nell'impresa di rigenerare uno spazio esclusivamente funzionale, un passaggio, uno spazio che fino a ieri costituiva uno dei tanti non luoghi senza identità di cui abbondano le città. Grazie a questo intervento, tra qualche mese sarà bello passare da qui per raggiunger la nuova stazione delle corriere e il nuovo parco pubblico dell'area ex Sit. Ringrazio l'artista Esther Stocker, il Mart e la Galleria civica, il servizio Cultura e il servizio Mobilità e rigenerazione urbana del Comune che non hanno esitato a sperimentare forme inedite di collaborazione per arrivare allo straordinario risultato di oggi. Mi auguro che questo sia il primo di tanti altri progetti coinvolsi".



Micol Forti, direttrice del Mart, ha aggiunto: "Un esperimento che va ben oltre l'impegno per il miglioramento del decoro urbano: una proposta di arte pubblica sensible e innovativa, che coinvolge e sollecita la cittadinanza e i turisti quali, nell'attraversamento del tessuto urbano, vivono un'esperienza fisica ed emotiva capace di riattivare l'attenzione e la modalità con cui interagiano all'interno dei luoghi dei per acquisiti".



Per Gabriele Lorenzoni, responsabile Galleria Civica e curatore del progetto, "l'intervento pubblico di Stocker, volto alla rigenerazione di un punto fragile del tessuto urbano, si inquadra perfettamente nell'intento dell'ideale di produzione artistica come trasformazione etica dello spazio". Poi, riferendosi all'esposizione delle opere di Esther Stocker tuttora in corso alla Galleria Civica, Lorenzoni ha aggiunto: "Caos calmo si configura così non come semplice mostra personale, ma come un progetto culturale che intreccia linguaggi del contemporaneo, architettura, spazio pubblico e comunità".



L'intervento



L'originalità e carattere dell'opera hanno richiesto una stretta collaborazione e un confronto costante tra l'artista Stocker, i tecnici del Comune e l'impresa Nerobutte incaricata della realizzazione dei lavori. È stata necessaria inoltre un'attenta scelta dei materiali e dei dettagli realizzativi, sempre concordati anche con l'artista, senza tuttavia trascurare l'aspetto riguardante il rispetto dei tempi per limitare la chiusura del sottopasso.



L'opera è stata completata con il rifacimento dell'impianto di illuminazione: sono stati infatti sostituiti e integrali i corpi illuminanti che oggi dispongono migliori prestazioni illuminotecniche e consentiranno un notevole risparmio energetico. Anche l'impianto di videosorveglianza rimosso per l'esecuzione è stato ripristinato.



Per la realizzazione dell'opera sono state incaricate la ditta Nerobutte, che ha seguito le opere di pittura e la ditta Demi, che si è occupata delle opere elettriche. L'importo totale dell'intervento ammonta a circa 80 mila euro. Nei prossimi mesi è in programma la sistemazione della copertura del sottopasso e del tratto di via Canestrini che lo collega al nuovo hub intermodale.



Il lavoro dell'artista



La ricerca dell'artista Esther Stocker (classe 1974, sudtirolese con base a Vienna) è incentrata sulla visione e la percezione dello spazio, affrontate con un approccio essenziale e sociale. Le opere anteriori, le sculture e le installazioni nello spazio pubblico (stazioni ferroviarie e metropolitane, musei), si caratterizzano per la ricorrenza di uno stile geometrico e per l'uso di una palette limitata al nero, bianco e grigio. Tra optical art e minimalismo stoico, Stocker crea opere ambientali che, dispetto del rigore formale e cromatico, consentono un profondo livello di interazione fra pubblica e arte, generando veri e propri spazi di immersione emotiva.



L'intervento site-specific nel sottopasso pedonale che connette il centro città al nuovo hub intermodale contribuisce a rendere un collegamento fondamentale per la mobilità cittadina un luogo vivo, accogliente e capace di far dialogare lo spazio e le sue funzionalità con la creatività e la cittadinanza.