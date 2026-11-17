COGNOLA. A Cognola torna percorribile un collegamento pedonale importante per chi vive la collina dell’Argentario e per gli escursionisti diretti verso il monte Calisio. È stato infatti riqualificato il percorso che unisce via di Zell a via di Nicodemo, rimasto inagibile per lungo tempo e da tempo al centro delle richieste di residenti e circoscrizione.

L’intervento, sollecitato in particolare dalla circoscrizione Argentario, rientra nel programma delle manutenzioni straordinarie del 2026 del Comune di Trento. I lavori sono stati affidati alla ditta Stone Etme, che li ha conclusi alla fine di ottobre. La spesa complessiva ammonta a 74.700 euro.

Le opere hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione con smolleri di porfido, la ricostruzione di un muro di sostegno con la relativa staccionata e la realizzazione di un nuovo sistema per la gestione delle acque bianche.