TRENTO. Sono ufficialmente partiti oggi, 21 luglio 2026, i lavori per la realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco volontari di Cognola, un'opera da circa 2,9 milioni di euro finanziata interamente dal Comune di Trento. Nel primo pomeriggio è avvenuta la consegna del cantiere alle imprese Nord Costruzioni e Df Costruzioni, alla presenza del sindaco Franco Ianeselli, dell'assessora Gianna Frizzera, del presidente della Circoscrizione Argentario Andrea Vilardie del comandante dei vigili del fuoco volontari Christian Lasci.

Per il sindaco Franco Ianeselli si tratta di un momento particolarmente atteso. Il primo cittadino ha ricordato come il Comune abbia scelto di finanziare direttamente l'intervento con risorse proprie, sottolineando il ruolo fondamentale svolto dall'ex assessore Italo Gilmozzi nel sostenere il progetto. «I vigili del fuoco volontari rappresentano la migliore anima del Trentino - ha detto - e queste sono risorse ben spese. La nuova sede risolverà anche la difficile convivenza dell'attuale caserma con la scuola».

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Circoscrizione Andrea Vilardi, che ha evidenziato il valore dell'opera sia per il corpo dei vigili del fuoco sia per l'intera comunità, mentre il comandante Christian Lasci ha ringraziato il Comune per aver finanziato integralmente la struttura, destinata a eliminare definitivamente le criticità logistiche legate alla sede attuale.

La nuova caserma sorgerà su una superficie complessiva di 2.834 metri quadrati e sarà articolata su due livelli. Il piano inferiore ospiterà l'autorimessa dei mezzi di soccorso, la sala operativa e il piazzale destinato alle esercitazioni, mentre quello superiore accoglierà gli spazi di servizio, le sale didattiche e gli ambienti a disposizione della collettività. Il progetto è stato concepito per integrarsi con il paesaggio circostante, limitando l'impatto visivo grazie all'inserimento parziale dell'edificio nel pendio.

L'opera nasce da un concorso di progettazione bandito nel 2021, vinto dal raggruppamento guidato dallo studio Lenzi e Associati di Bologna. I lavori saranno seguiti dai tecnici del Servizio Edilizia pubblica del Comune. Se il cronoprogramma sarà rispettato, la nuova caserma dei vigili del fuoco volontari di Cognola entrerà in funzione nell'autunno del 2027.