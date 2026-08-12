TRENTO. È morto a 75 anni don Lino Zatelli, da 24 anni alla guida della parrocchia di San Carlo Borromeo, in Clarina.

Molto conosciuto e apprezzato, il sacerdote richiamava alle sue messe fedeli anche da altre zone del Trentino. In precedenza aveva prestato servizio a Meano e in Vallarsa.

A giugno era stato annunciato il suo prossimo incarico come collaboratore pastorale in Rotaliana. La notizia aveva provocato la reazione della comunità della Clarina, che aveva promosso una raccolta firme per chiedere di rinviare il trasferimento.