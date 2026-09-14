TRENTO. Una trentina di persone ha segnalato disturbi intestinali dopo la cena organizzata dalla Bts alla Music Arena di Trento, nell'ambito del fine settimana dedicato ai soci dell'istituto. Un episodio sul quale sono ora in corso verifiche per capire se possa esserci un collegamento con gli alimenti consumati durante la serata.

La festa aveva coinvolto complessivamente circa mille persone, mentre gli appuntamenti organizzati dalla banca nell'arco del fine settimana erano rivolti agli oltre 4 mila soci. I primi malesseri sarebbero stati segnalati in particolare dopo la cena di sabato.

Le segnalazioni sono arrivate in parte direttamente alla banca e in parte attraverso i social. I sintomi riferiti sono principalmente problemi intestinali, ma al momento non è possibile stabilire con certezza l'origine dei disturbi.

Nel frattempo sono partite le verifiche sui pasti serviti durante la serata. A occuparsi del servizio era una società di catering e proprio sugli alimenti consumati dai partecipanti si concentrano gli accertamenti per verificare l'eventuale presenza di una contaminazione.

Il numero delle persone che hanno manifestato problemi, riferito finora, è di circa trenta su un migliaio di partecipanti alla cena. Un dato che potrebbe comunque essere aggiornato con l'emergere di ulteriori segnalazioni.

La situazione resta quindi sotto osservazione. Non è ancora accertato che i disturbi siano stati provocati dagli alimenti serviti durante la cena e saranno gli accertamenti in corso a chiarire l'origine dei malesseri e l'eventuale collegamento con il servizio di ristorazione.

La vicenda riguarda la festa organizzata dalla banca oggi denominata Bts, già Cassa Rurale di Trento, per i propri soci, con una tre giorni di appuntamenti, cena e intrattenimento musicale alla Music Arena.