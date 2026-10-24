TRENTO. Da lunedì 26 ottobre si aprono le domande per ottenere uno dei 97 alloggi Itea a canone sostenibile disponibili sul territorio della Val d’Adige, nei comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga. Si tratta della seconda edizione del bando 2026, che mette a disposizione appartamenti destinati alla locazione a condizioni agevolate. Le richieste potranno essere presentate esclusivamente online, a partire dalla mezzanotte di lunedì e fino alle 23.59 di giovedì 26 novembre.

Tra gli immobili disponibili figurano 10 alloggi in autorecupero, che necessitano di interventi di manutenzione leggera prima di poter essere abitati. Gli assegnatari dovranno eseguire i lavori indicati da Itea, anticipando le spese necessarie. Gli importi saranno successivamente rimborsati fino a un massimo di 8mila euro. L’elenco completo degli appartamenti, con ubicazione e documentazione fotografica, è consultabile sul sito del Comune di Trento.

Per presentare domanda è necessario autenticarsi attraverso Spid, carta d’identità elettronica, carta provinciale dei servizi o carta nazionale dei servizi. Ogni richiedente dovrà indicare, in ordine di preferenza, tutti gli appartamenti per i quali intende concorrere. Le graduatorie saranno approvate entro 90 giorni dalla scadenza del bando. Le successive comunicazioni verranno inviate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicato nella richiesta.

Il nuovo avviso segue quelli di novembre-dicembre 2025, con 62 alloggi già assegnati nella primavera successiva, e di aprile-maggio 2026, con 94 appartamenti ancora in fase di assegnazione. Per informazioni sui requisiti e sulle procedure è possibile consultare il sito del Comune di Trento oppure telefonare al numero 0461 884050, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il giovedì anche dalle 14 alle 16.