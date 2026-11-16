TRENTO. Quaranta milioni di euro per intervenire sull'emergenza abitativa in Trentino. È una delle voci più rilevanti illustrate dall'assessore provinciale Simone Marchiori durante l'esame della manovra finanziaria 2027-2029 in Prima Commissione.

Il piano prevede 10 milioni di euro destinati a Itea per recuperare gli alloggi attualmente inutilizzati, ai quali si aggiungono 20 milioni per promuovere ristrutturazioni e costruzioni da parte dei cittadini. Altri 10 milioni saranno invece rivolti alle aziende interessate a realizzare abitazioni da mettere in affitto a canone moderato ai propri lavoratori.

Tra gli interventi indicati da Marchiori c'è anche il ritorno degli stanziamenti a favore delle cooperative edilizie, considerate uno degli strumenti per ampliare l'offerta abitativa.

Sul fronte dei privati, il calendario del nuovo bando per le ristrutturazioni non è ancora immediato: secondo quanto riferito dall'assessore, sarà pronto entro la metà del 2027.

La questione abitativa è stata al centro anche del confronto con i commissari. Tra i temi affrontati, la disponibilità di alloggi per il personale sanitario, il recupero degli immobili Itea dismessi e il sostegno alle famiglie interessate dalla moratoria sugli sfratti.

L'obiettivo dichiarato dalla Provincia è ampliare le possibilità di accesso alla casa, intervenendo sia sul patrimonio pubblico sia sull'offerta privata a prezzi più sostenibili.