TRENTO. Un incontro aperto al pubblico per conoscere la Carta Giovani Nazionale, lo strumento digitale gratuito rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra i 18 e i 35 anni. L’appuntamento è in programma martedì 10 novembre 2026, alle 14, allo Spazio Enel di piazza Cesare Battisti 22, nel centro di Trento.

L’iniziativa permetterà di approfondire le modalità di attivazione della carta attraverso l’app IO e di scoprire gli sconti e le agevolazioni offerti dagli operatori aderenti. La Carta Giovani Nazionale è promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, nell’ambito delle iniziative sostenute dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Durante l’incontro saranno presentate anche alcune proposte di Enel destinate ai possessori della carta, tra cui offerte per luce e gas e sconti su caldaie, impianti fotovoltaici e soluzioni per la mobilità elettrica.

La partecipazione è libera e gratuita e sono previsti gadget a tema per i presenti. Lo Spazio Enel di Trento è aperto dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 15.30; il venerdì dalle 8.30 alle 12.30.