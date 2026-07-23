TRENTO. Dal 3 agosto la carta d'identità cartacea non potrà più essere utilizzata per viaggiare all'estero. Chi ha in programma una vacanza o un viaggio oltre i confini nazionali dovrà quindi verificare di essere in possesso della Carta d'identità elettronica (Cie) oppure del passaporto.

La novità deriva dall'applicazione del Regolamento dell'Unione Europea 1208/2025, che introduce standard di sicurezza più elevati per i documenti di identità, requisiti soddisfatti dalla sola Cie.

La carta d'identità cartacea, tuttavia, non perderà completamente validità. Il decreto legge 108/2026 ha infatti previsto una proroga limitata ad alcune specifiche situazioni sul territorio nazionale per i documenti non ancora scaduti.

In particolare, il documento cartaceo potrà ancora essere utilizzato per identificare le parti al momento della firma di contratti pubblici o privati stipulati entro il 3 agosto. In questi casi, il contratto resterà valido fino alla naturale scadenza del documento utilizzato per l'identificazione.

Inoltre, fino al 31 gennaio 2027, la carta d'identità cartacea non scaduta continuerà a essere accettata per l'esercizio dei diritti fondamentali, per accedere a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i gestori di servizi pubblici. Potrà essere utilizzata anche per ricevere posta e atti giudiziari, oltre che per effettuare operazioni come il ritiro o il deposito di denaro presso banche, uffici postali e istituti finanziari.

L'obiettivo della proroga è garantire la continuità dei servizi essenziali ed evitare che chi non riesce a ottenere in tempo la Carta d'identità elettronica rimanga escluso dall'accesso alle prestazioni fondamentali.

Per questo motivo il Comune di Trento invita i cittadini ancora in possesso del documento cartaceo a prenotare quanto prima l'appuntamento per il rilascio della Cie, evitando l'affollamento degli sportelli negli ultimi mesi.

La prenotazione può essere effettuata attraverso il sito del Comune, utilizzando il servizio "Prenota un appuntamento", oppure telefonando all'Ufficio Anagrafe ai numeri 0461 884291 e 0461 884060.

Infine, il Comune ricorda che i cittadini iscritti all'Aire, previa autorizzazione del Comune di iscrizione, possono richiedere la Carta d'identità elettronica presso qualsiasi Comune italiano.