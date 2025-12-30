TRENTO. A Capodanno in piazza Duomo a Trento niente vetro, lattine e contenitori chiusi per il consumo di bevande. Divieto assoluto di utilizzare petardi, mortaretti e ogni altro tipo di fuoco pirotecnico in tutta la piazza. Come ogni anno, il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, ha firmato l'ordinanza per garantire la sicurezza dei festeggiamenti.



A partire dalle 18 del 31 dicembre e fino alle 6 del primo gennaio, non sarà possibile l'asporto all'interno della piazza e nelle zone limitrofe di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori chiusi o di vetro come bottiglie e lattine.



Il divieto vale anche per tutti gli esercizi autorizzati a somministrare bevande negli spazi esterni del locale e per le attività autorizzate a offrire servizio bar in occasione della serata in piazza Duomo.



All'interno dell'area delimitata per lo svolgimento della festa del Capodanno, sarà, dunque, vietato possedere contenitori per bevande chiusi o in vetro. Per garantire la sicurezza dei numerosi spettatori previsti per la serata, sarà vietato l'uso di materiali esplodenti e d'artificio come petardi, mortaretti e simili, e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in tutta la piazza.



Il piano sicurezza stabilito dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica prevede inoltre un accesso contingentato a piazza Duomo, con un limite massimo di 5 mila persone.