TRENTO. I cantieri potranno aprire prima nelle giornate più calde. Il sindaco Franco Ianeselli ha firmato un’ordinanza che consente, fino al 31 agosto, di anticipare alle 6.30 l’inizio delle attività nei cantieri edili, stradali e simili sul territorio comunale.

L’obiettivo è permettere agli operai di lavorare nelle ore in cui le temperature sono meno elevate, riducendo l’esposizione al caldo durante le fasi più pesanti dell’attività. L’anticipo non sarà però automatico: scatterà soltanto nelle giornate in cui il sistema Worklimate indicherà un rischio da calore «medio» o «alto» per chi svolge attività fisica intensa al sole, oppure in presenza di comunicazioni ufficiali della Protezione civile trentina per temperature elevate.

La possibilità di iniziare alle 6.30 sarà limitata ai giorni feriali, dal lunedì al sabato. Rimane invece vietato svolgere attività rumorose nei cantieri la domenica e durante le festività infrasettimanali.

Tra le 6.30 e le 8 saranno inoltre ammesse esclusivamente lavorazioni a basso impatto acustico, come movimentazioni manuali, carpenteria leggera e predisposizione delle aree di lavoro. Prima delle 8 non potranno essere utilizzati martelli demolitori, martelloni su escavatore, idrodemolitrici e altri macchinari particolarmente rumorosi, salvo comprovate necessità tecniche.

L’ordinanza stabilisce anche che attrezzature e macchinari dovranno essere silenziati e che i motori dei mezzi non direttamente utilizzati nelle lavorazioni dovranno rimanere spenti. Le imprese dovranno inoltre informare adeguatamente i residenti sugli orari, sul calendario e sulla natura degli interventi, adottando tutte le precauzioni necessarie per limitare il rumore e il disturbo alla quiete pubblica.