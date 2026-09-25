TRENTO. È Davide Kessler il nuovo coordinatore cittadino di Campobase. L'elezione è arrivata dall'assemblea cittadina del movimento e apre una nuova fase per l'organizzazione della presenza del partito sul territorio comunale.

Trentuno anni, Kessler è tra i fondatori di Campobase e ha partecipato fin dagli inizi alla costruzione politica e organizzativa del movimento. Nel nuovo incarico sarà chiamato a coordinare l'attività cittadina e a rafforzare il collegamento tra il partito, gli amministratori comunali e i rappresentanti nelle circoscrizioni.

Il lavoro del nuovo coordinamento partirà dal confronto con amministratori, iscritti e referenti dei quartieri, con l'obiettivo dichiarato di costruire una presenza più stabile nelle diverse circoscrizioni della città. Tra i temi indicati come prioritari figurano sicurezza, vivibilità e casa, questioni che riguardano direttamente la quotidianità dei residenti.

«Accolgo la fiducia dell'assemblea con senso di responsabilità e con una convinzione precisa: Campobase, a partire da Trento, ha tutte le condizioni per crescere, essere più riconoscibile e incidere ancora di più nelle scelte della città», ha dichiarato Kessler.

Il nuovo coordinatore ha spiegato che il primo passaggio sarà quello di incontrare i rappresentanti del movimento e le realtà attive nei diversi quartieri, per raccogliere esigenze e priorità e trasformarle in proposte da sottoporre agli amministratori.

«Il primo lavoro sarà incontrare i nostri rappresentanti, gli iscritti e le realtà attive nei quartieri, raccogliere le priorità e definire un programma condiviso. Voglio che il coordinamento sia un luogo utile, capace di dare continuità alle idee e sostegno concreto all'azione amministrativa», ha aggiunto Kessler.

L'obiettivo indicato è quello di rafforzare il radicamento di Campobase nella città, mantenendo un collegamento costante tra l'attività del Comune e quella delle circoscrizioni. Una struttura che, nelle intenzioni del nuovo coordinamento, dovrebbe favorire anche occasioni di ascolto e partecipazione nei quartieri.

Kessler subentra nell'incarico a Edoardo Bertotti Franchi, al quale la segretaria di Campobase Chiara Maule ha rivolto un ringraziamento per il lavoro svolto. «Un ringraziamento a Edoardo Bertotti Franchi per il lavoro svolto fin qui e a Davide Kessler per la disponibilità ad assumere questo incarico. A tutto il coordinamento cittadino auguro buon lavoro», ha concluso Maule.

La struttura provinciale di Campobase è guidata dalla segretaria politica Chiara Maule; il partito è rappresentato anche in Consiglio provinciale e nelle istituzioni comunali e circoscrizionali.