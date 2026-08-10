TRENTO. Il sindaco Franco Ianeselli ha firmato stamattina un'ordinanza che vieta l'irrigazione di orti e giardini nelle ore diurne nelle zone di Valsorda, Gazzadina, Mattarello Alta, Cadine, Villamontagna, Cimirlo, Oltrecastello, Cognola, Romagnano e Ravina.

In particolare, in queste zone il provvedimento prevede nella fascia oraria 7 - 21 l'utilizzo di acqua proveniente dall'acquedotto comunale esclusivamente per gli usi domestici. Solo tra le 21 e le 7 è consentita l'irrigazione di piccoli orti e giardini, limitatamente allo stretto necessario ed evitando qualsiasi spreco della risorsa. L'ordinanza - comunica una nota dell'amministrazione - è legata alla prolungata assenza di precipitazioni e alle temperature eccezionalmente elevate registrate nelle ultime settimane.

La situazione sta determinando un progressivo impoverimento delle risorse idriche disponibili per l'alimentazione dell'acquedotto comunale. Da qui la necessità di contenere i picchi di consumo nelle ore di maggiore richiesta in attesa del superamento dell'attuale periodo di emergenza. Concordata con il gestore Novareti, la limitazione è finalizzata a garantire la continuità del servizio idrico e a preservare la disponibilità della risorsa per gli usi prioritari della popolazione. La mancata osservanza dei divieti potrà essere perseguita con una sanzione amministrativa da 89 a 534 euro, con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione.